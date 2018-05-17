Кирилла Вышинского арестовали на два месяца

Суд в Херсоне арестовал на 60 дней (без возможности внести залог) руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом.

Как напоминает РИА Новости, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают корреспонденты агентства в Киеве, провели обыск и задержали руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости-Украина в Киеве.