Из-за черных риелторов своих квартир лишились 10 тысяч москвичей

10 тысяч москвичей за последние два десятилетия лишились своих квартир в результате различных махинаций. Это и кредитное мошенничество, и долевой захват с подселением профессиональных соседей. Такие пугающие данные привели на круглом столе, который был посвящен борьбе с жилищным рейдерством. Как защитить собственников жилья?

В зале сложно найти свободное место. Все эти люди — пострадавшие от действий черных риелтеров, оставшиеся без крова или оказавшиеся на грани. И это лишь те, кто не боится рассказать свою историю.

"Пришел риелтор и сказал, что через 10 дней выселит", — жалуется Юлия Каплун.

"Четыре года продолжается квартирное рейдерство. Захватили квартиру и не пускают. Это моя квартира, я хочу в ней жить, как и мои дети", — возмущается Наталья Сорокина.

Большинство присутствующих пострадали от компании "Международное кредитное бюро" (МКБ) и аффилированных с ней фирм. Мошенники из Латвии организовали преступный бизнес. Схема одна: люди брали микрозайм под залог жилья, а после при малейшей невыплате лишались квартир.

Фирмы исчезают, но вскоре всплывают под новыми вывесками. Люди судятся месяцами, но уголовные дела удивительным образом закрываются. Суды куда охотнее вселяют в квартиры профессиональных соседей-рейдеров, или просто отбирают жилье.

На круглом столе присутствовали и представители московской полиции и следственного управления. Им привели десятки примеров того, как рейдеры избегают наказания. Сотрудники органов пообещали работать с каждым обращением оперативнее.

Депутаты будут добиваться изменений в законодательстве. Например, отмены продаж квартир по долям.

"В Москве за 20 лет отняли 10 тысяч квартир! Это миллиарды рублей. Нужны поправки в законодательство", — уверен депутат от КПРФ Николай Зубрин.

Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, депутаты Московской думы пообещали вынести на федеральный уровень.