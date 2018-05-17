Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате
Во вторник, 5 июня, в Соборной палате (Лихов переулок, дом 6) состоится концерт Ансамбля солистов Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана. Талантливые молодые музыканты порадуют ценителей классической музыки исполнением Увертюры к опере "Волшебная флейта" (солисты — Алексей Мазур, флейта и Елизавета Симоненко, арфа) и концертной симфонией для скрипки и альта с оркестром (солисты — Роман Филиппов, скрипка и Павел Романенко, альт).
"Волшебная флейта" завершила творческий путь Моцарта. Ее премьера состоялась 30 сентября 1791, за 2 месяца до смерти композитора, в одном из народных театров в предместье Вены. "Волшебная флейта" – опера-сказка, где прославляется победа света над мраком, добра над злом, любви над коварством, стойкости над малодушием, дружбы над враждой.
Увертюра построена на торжественных аккордах. Все здесь пронизано светом, радостью, весельем. Увлекает слушателя в таинственный сказочный мир – все так, как и должно быть в увертюре к сказке.
Увертюры Моцарта разделили судьбу лучших оперных увертюр, которые по своему чисто симфоническому облику и интенсивности развития стоят в одном ряду с симфониями, концертами, поэмами, сюитами. Увертюру к "Волшебной флейте" Чайковский назвал "симфоническим чудом".
Концерт для флейты и арфы с оркестром был написан по заказу парижского вельможи любителя-флейтиста герцога де Гии и его дочери арфистки. Произведение представляет собой подлинно классический образец камерной музыки и до сегодняшнего дня справедливо считается одним из лучших украшений репертуара арфистов и флейтистов.
Суть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром, ставший одним из популярнейших моцартовских произведений, составляет многоуровневая музыкальная беседа — порой оба солиста объединяются, чтобы вступит в полуигровое соперничество с оркестром, в других эпизодах скрипка излагает темы, ее звучание открывает новые части и разделы, однако ее главенство постоянно оспаривается альтом.
Дирижер — заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев. В его репертуаре — более 30 оперных и балетных спектаклей и множество симфонических произведений.
Начало концерта – в 19:00, 5 июня, Соборная палата (Лихов переулок, дом 6).
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