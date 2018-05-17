"Бавария" продлила контракт с Роббеном еще на один год

Мюнхенская "Бавария" продлила на год контракт с голландским полузащитником Арьеном Роббеном, чье соглашение с клубом заканчивалось в мае. 34-летний футболист сборной Голландии выступает за мюнхенскую команду с 2009 года.

"Не могу дождаться старта нового сезона. Мне было очень сложно после того, как я получил травму в полуфинале Лиги чемпионов. В следующем году хочу реализовывать все свои моменты и быть важным для команды", — цитирует голландца Чемпионат.com.

В составе "Баварии" Роббен семь раз становился чемпионом страны. Кроме того, он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.