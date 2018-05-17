В Новосибирске заложен первый камень федеральной сети ОРЦ

Первый камень пилотного центра федеральной сети оптово-распределительного центра (ОРЦ) "РосАгроМаркет" заложен 17 мая в Новосибирске. Генподрядчик и проектировщик строительства — группа компаний "Ташир". На участке в 43 гектара появится первая очередь объекта в 105 тысяч квадратных метров.

Ввод центра в эксплуатацию планируется на второй квартал 2019 года. Инвестиции в проект составят 8,2 миллиарда рублей. В состав Новосибирского ОРЦ войдут мультитемпературные и морозильные терминалы, современные оптовые торговые павильоны, а также вспомогательные и технические здания и сооружения.

"Для группы строительство оптово-распределительного центра станет еще одним ключевым проектом наравне с коммерческими, жилыми, медицинскими, энергетическими и другими сооружениями, которые "Ташир" воздвигает на протяжении второго десятка лет", — отметил вице-президент группы компаний "Ташир" Артак Эвоян.

В закладке первого камня участвовали замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов, главный советник председателя Внешэкономбанка Антон Перин, генеральный директор "РосАгроМаркет" Богдан Григорьев и учредитель холдинга "РосАгроМаркет" вице-президент группы компаний "Ташир" Артак Эвоян.

Всего в России собираются создать федеральную сеть из 10 ОРЦ. Минсельхоз России соответствующее соглашение о намерениях подписал в феврале 2018 года с соинвестором сети "РосАгроМаркет" — группой ВЭБ. Кроме десяти федеральных оптово-распределительных центров будет построено еще 30 межрегиональных ОРЦ. Следующий этап включает строительство до конца 2019 года оптово-распределительных центров в Казани и Ростове-на-Дону, а также внедрение первой версии создающей единое информационное пространство для ее участников уникальной для федеральной цифровой платформы для торговли и логистики "ОРЦ-Marketplace". Это позволит многократно повысить эффективность реализации и скорость поставки сельхозпродукции, а также обеспечить высокую конкурентоспособность для всех участников сети.

"Создание ОРЦ, являющегося частью масштабной федеральной сети, в первую очередь, облегчит доступ малому и среднему сельхозпроизводителю к рынкам сбыта, а за счет исключения посредников и прозрачного ценообразования будет способствовать установлению справедливых цен для потребителей, — подчеркнул замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов. — Сибирь и Новосибирская область являются одним из ключевых стратегических аграрных регионов страны, где необходимо развивать как современные мощности хранения, так и эффективную инфраструктуру предпродажной подготовки, распределения и транспортировки сельскохозяйственной продукции".

"Значительные ресурсы, в первую очередь, временные были потрачены на создание проекта, в который поверили и государство в лице Минсельхоза, и инвесторы, и банки в лице группы Внешэкономбанка и ПАО "Сбербанк", и международные партнеры FM Logistic и Mercasa. Благодаря активной роли в проекте Банка развития "Внешэкономбанк" у нас есть реальная возможность создать, по сути, не имеющую аналогов в мире передовую товаропроводящую инфраструктуру, объединенную высокотехнологичной онлайн-платформой в масштабах всей страны", — рассказал гендиректор холдинга "РосАгроМаркет" Богдан Григорьев.

Важным инфраструктурным шагом повышения продуктовой безопасности России и поддержке отечественных производителей продовольственной продукции назвал построение единой сети ОРЦ федерального уровня главный советник председателя Внешэкономбанка Антон Перин.