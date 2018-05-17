Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке IP-адресов WhatsApp

Реестр запрещенной информации не содержит IP-адресов мессенджера WhatsApp.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, подчеркнув, что в ведомстве не комментируют слухи.

17 мая в средствах массовой информации и Telegram-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.

С 16 апреля надзорное ведомство в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования начало блокировать на территории РФ Telegram.

Из-за того, что мессенджер для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные Telegram IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в России.

В конце апреля Роскомнадзор начал разблокировать подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом находящиеся в составе этих подсетей IP-адреса Telegram остаются под блокировкой.

В начале мая заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин проинформировал общественность о том, что его ведомство может заблокировать IP-адреса еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, если они продолжат предоставлять свои IP-адреса Telegram для работы на территории России. Тогда же на совещании у советника президента РФ по интернету Германа Клименко было предложено сформировать "белые списки" добропорядочных ресурсов и создать специальное программное обеспечение, с помощью которого можно осуществлять бесперебойный доступ к ресурсов из этих списков.

При этом юристы компании Telegram Messenger LLP подали апелляцию в Мосгорсуд. В жалобе они просят отменить решение Таганского суда Москвы по следующим причинам: заявление о блокировке мессенжера было подано по их мнению, неуполномоченным лицом; судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления: суд допустил нарушение принципа состязательности и права компании на защиту; суд не обосновал необходимость вводимых в отношении компании ограничений.

В Мосгорсуде считают, что решение о блокировке Telegram не вступило в силу, но подлежит исполнению.