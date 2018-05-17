"Саратовские авиалинии" проработают до конца весны

С 31 мая 2018 года "Саратовские авиалинии" прекратят работу. Таково было требование Росавиации после катастрофы самолета Ан-148 авиакомпании 11 февраля в Подмосковье.

С 30 мая будет прекращена продажа авиабилетов на рейсы компании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова. Сотрудники "Саратовских авиалиний" получат уведомления о вынужденном увольнении с 18 июля 2018 года. В штате компании свыше тысячи человек, сто из них – летный состав.

Между тем, 17 мая парк "Саратовский авиалиний" пополнился новым самолетом. Это Embraer 190. На его фюзеляже стоит логотип Ivolga Airlines. Так компания будет называться после ребрендинга. Фирменная птица на фюзеляже и киле самолета развернута на этих бортах по направлению движения лайнера, а сам фюзеляж самолета остался желтого солнечного цвета.

Авиапарк будет состоять из четырех самолетов Embraer 190 и одного Boeing 737-800. В 2019 году авиаперевозчик пополнит парк еще двумя самолетами Embraer 190 и одним Boeing 737-800.

"Саратовские авиалинии" под разными брендами работают уже 86 лет. В 2017 году "Саратовские авиалинии" перевезли 796 тысяч пассажиров, это на 58% больше, чем в 2016 году.

При взлете из Москвы самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" в начале 2018 года упал в Раменском районе. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск.