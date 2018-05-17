Пирумову предъявили обвинение в хищении 450 миллионов

Следствие предъявило бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову обвинение в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере "Там-Там".

Как уточняет ТАСС, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Пирумову меры пресечения.

Григорий Пирумов и Борис Мазо уже являлись фигурантами громкого "дела реставраторов". Их судили за то, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. Под его руководством мошенники умыкнули из государственного бюджета не менее 160 миллионов рублей.

В 2017 году Пирумов был приговорен к полутора годам лишения свободы. Такое же наказание получил и Борис Мазо. С учетом того, что оба подсудимых уже отбыли этот срок в СИЗО, обоих освободили из-под стражи сразу после вынесения приговора. Остальные фигуранты этого дела получили условные сроки.