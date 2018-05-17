Канадские хоккеисты в овертайме сломили сопротивление россиян

Уже в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встретились две самые титулованные команды планеты – Россия и Канада. Игра получилась крайне напряженной. Трех периодов не хватило, чтобы выявить победителя. А в овертайме сильнее оказались канадцы. Итоговый счет — 5:4 в пользу сборной Канады.

Канадские хоккеисты в первом периоде использовали первое же удаление россиян. Колтон Парейко мощным щелчком поразил ворота Игоря Шестеркина. Больше отличиться до перерыва соперникам не удалось.

Зато вторая двадцатиминутка получилась более результативной. На 32-й минуте канадцы вновь сумели забросить в большинстве: Райан Ньюджент Хопкинс увеличил преимущество "Кленовых листьев" до двух шайб. Однако еще во втором периоде хоккеисты сборной России сумели отыграться. Сначала Илья Михеев воспользовался блестящим пасом из-за ворот Артема Анисимова, а затем Александр Барабанов оказался расторопнее всех на пятачке.

В третьем периоде канадцы опять вышли вперед в счете усилиями Кайла Турриса. Впрочем, нашей команде понадобилось меньше двух минут, чтобы сравнять счет: автором шайбы стал Сергей Андронов. Но это было еще не все. До конца основного времени матча соперники обменялись голами Пьера-Люка Дюбуа и Артема Анисимова. Лишь в овертайме канадцы сумели сломить сопротивление россиян — 5:4.

В полуфинале чемпионата мира "Кленовые листья" встретятся с победителем пары Финляндия – Швейцария. Матч этих соперников начнется 17 мая в 22:15 по московскому времени.