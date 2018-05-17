Два месяца тюрьмы: Кирилл Вышинский рассказал о своем аресте

Руководство агентства "МИА Россия сегодня" намерено нанять самых опытных адвокатов, чтобы усилить юридическую защиту арестованного на Украине журналиста, нашего коллеги Кирилла Вышинского. Суд Херсона его арестовал без права выхода под залог. В том, что именно такое решение будет принято в реалиях сегодняшней Украины, мало кто сомневался. На апелляцию теперь есть пять дней. Вслед за другими международными организациями постоянными нападками на СМИ на Украине возмутилось управление ООН по правам человека. Порошенко все это открыто назвал новым стандартом свободы слова.

Едва судья объявил о том, что Кирилла Вышинского помещают под арест, журналисты бросились к главреду РИА Новости-Украина. Поговорить не вышло. Люди в камуфляже и масках увели Кирилла. Уходил с достоинством. Вообще в суде он сегодня держался уверенно: сам обвинял украинскую Службу безопасности, как минимум, в нарушении этики. "В тот момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы Службы безопасности Украины, госпожа Гитлянская уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, на которой звучали обвинения", — отметил Кирилл Вышинский.

Именно на этом строит линию защиты адвокат Кирилла Вышинского — многочисленные нарушения со стороны украинских силовиков: "Сотрудники СБУ организовали "слив" служебной информации. Фотографии с обыска они рассылали журналистам. Эти нарушения позволяют оспорить и сегодняшнее решение суда об аресте журналиста".

За тем, как Кирилл Вышинский защищается от обвинений в госизмене, его жена Ирина следила в Интернете. Встречи с мужем она добивается три дня. Запрещено. Телефонный звонок — тоже. Хотя, даже по украинским законам, Кирилл еще не признан преступником. "Никакой вины нет, — убеждена Ирина. — Человек исполнял свой прямой долг, долг журналиста. И он ни в чем не виновен".

Сейчас Кирилла Вышинского защищают три адвоката. Но глава информагентства РИА Новости Дмитрий Киселев уже заявил: правовая поддержка будет усилена.

Президент Украины громкий скандал вокруг журналистов до сих пор так и не прокомментировал. Зато выступил с краткой лекцией о свободе слова перед первоклассниками. "Они точно будут жить на Украине в Евросоюзе, а Европа — это абсолютно новые стандарты, — заметил Петр Порошенко. — Новые стандарты демократии, новые стандарты свободы слова".

Существующие стандарты на примере ситуации с Кириллом Вышинским прокомментировали международные правозащитные и журналистские организации. В Human Rigts Watch заявили: работа в агентстве РИА-Новости и российский паспорт не могут являться основанием для преследования. "Мы призываем украинское правительство позаботиться о том, чтобы Кириллу предоставили свободу выбора — кто будет представлять его интересы, — сказала заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер. — Чтобы у него был доступ ко всем коммуникациям, в которых он нуждается, чтобы он мог общаться с семьей".

Единственная хорошая новость для семьи журналиста — Кирилла осмотрел врач и выдал медикаменты. Это было необходимо из-за серьезных проблем с его здоровьем. "Я знаю своего мужа, я вижу: он уверен, он прекрасно понимает, что он ничего не нарушал, — добавляет супруга Кирилла. — Поэтому он питается нашей поддержкой и помощью".