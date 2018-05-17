Канадские дизайнеры показали, что происходит в Интернете за минуту

Представители канадской компании Cumulus Media опубликовали диаграмму, на которой показано, сколько всего успевает произойти в Интернете за одну минуту. К примеру, за то время, что вы успеваете прочесть короткую заметку с экрана, в мире отправляют 38 миллионов сообщений в What's Up.

Кроме того, за 60 секунд интернет-пользователи из разных стран скачивают примерно 375 тысяч приложений, тратят миллион долларов на онлайн-покупки, отправляют 481 тысячу твитов и просматривают 174 тысячи фотографий в "Инстаграме".

В 2017 году году пользователи Netflix просматривали суммарно около 70 тысяч часов видео в минуту, то в 2018-м это количество увеличилось до 266 тысяч часов. На YouTube за 60 секунд успевают просмотреть 4,3 миллиона роликов.

На сайте Cumulus Media можно также посмотреть подобную статистку за 2016-й и 2017-й годы.