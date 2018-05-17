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Газовые споры 16 минут назад
Трамп требовал от Меркель отказаться от "Северного потока"
Перестать поддерживать строительство "Северного потока-2" требовал президент США Дональд Трамп месяц назад на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. В обмен на отказ американский президент предложил Меркель переговоры по новому торговому соглашению.
"Германия вряд ли согласится на подобную сделку с США", — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, Берлин прекрасно понимают, что Трамп – ненадежный политик. Он ни во что не ставит европейские интересы и не дает никаких гарантий, что соглашения с Германией будут выполняться, со ссылкой на мнение Юшкова РИА Новости.
Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока-2", отмечает замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк. США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода, хотя Трамп надеется, что до ограничений дело не дойдет. При этом американский дипломат заявила, что позиция Вашингтона обусловлена геополитическими и энергетическими причинами.
"Мы очень обеспокоены из-за этого проекта, — заявил новый посол США в Берлине Ричард Гренелл. — Речь идет о российском влиянии".
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
Вторая ветка "Северного потока" должна войти в строй в конце 2019 года.
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