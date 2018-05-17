В Ставрополье упал вертолет

В Ставропольском крае возле населенного пункта Мирный потерпел крушение вертолет, пилот воздушного судна госпитализирован.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуры, подчеркнув, что Ми-2 рухнул на землю при осуществлении авиационно-химических работ.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, выясняются обстоятельства происшествия и расследуется причина падения винтокрылой машины.