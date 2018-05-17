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17 мая 201822:51 Зинаида Курбатова

Вопрос к королевской невесте: в родословной Меган Маркл нашли Джека-Потрошителя

В родословной будущей принцессы Уэльской нашли серийного маньяка. Это заголовки британских таблоидов в преддверии большого события в королевской семье: свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл — 19 мая. К невесте с точки зрения происхождения — множество вопросов. Но выбор младшего внука Елизавета II одобрила официально. Впрочем, вряд ли она могла предположить, что помимо стоимости церемонии пресса будет подсчитывать количество жертв предка новой невестки. Ссылаются на американского адвоката Джеффа Маджета. Для Меган Маркл он — кузен в восьмом поколении. А для маньяка Генри Маджета, он же Генри Холмс, — прапраправнук. Этот джентльмен на старом снимке — тот самый серийный убийца. В Америке он стал первым в этом жанре. Брат будущей британской принцессы признается: "Я не горжусь тем, что он мой предок. И сестра Меган тоже не будет". И добавляет: вряд ли Елизавета II знала об этом американском родственнике. Впрочем, возможно, не только американском. Есть подозрение, что маньяк успел "поработать" и в викторианском Лондоне.

Меган Маркл родственница известного серийного убийцы. Правда всплыла на поверхность прямо перед свадьбой.

"Шок перед свадьбой: Меган Маркл связана с Потрошителем", — пишет The Daily Star.

Британская пресса очень много пишет про Меган, сравнивают ее с красавицей Грейс Келли. Меган — дочь афроамериканки и потомка голландцев, разведенная, актриса и модель Она уже в 12 лет стала активисткой и выступила против сексуальных домогательств: то есть против мальчишек в школе, которые смеялись над девочками. Она ездила в Руанду помогать страждущим. Но некоторые СМИ стали разыскивать всю родню Рейчел Меган Маркл. И вот один из них не только родственник Меган, но и родственник маньяка. Более того, он провел исследование. По его мнению, маньяк Холмс и Джек-Потрошитель — это одно лицо.

Я" знал, что мое интервью на канале NBC вызовет сенсацию, но до сих пор не знал о реакции. Моя единственная надежда на то, что все мои комментарии будут транслироваться", — заявляет Джефф Маджет.

Похоже, Джефф Маджет хайпанул. Его цель — чтобы его открытие стало достоянием общественности.

Что касается Германа Маджета или Холмса, то это первый американский серийный убийца. Он уничтожил более 200 человек в конце XIX века. Он построил гостиницу, где был лабиринт смерти, комнаты без окон. Лестницы упирались в стены. Там он пытал и убивал постояльцев, пока его не разоблачили и не казнили в 1896 году. Заявление Маджета поставило рядом и совместило любимую сказку о прекрасной британской королевской семье и любимую страшилку о Джеке-Потрошителе. Теперь к этому маньяку — новая волна интереса.

"Если бы нам удалось найти останки жертв, это бы сильно помогло делу. Например, данные разных источников говорят нам о том, что со своей седьмой жертвой Потрошитель пробыл в комнате дольше всего. И именно это убийство и было самым жестоким. В случае обнаружения останков, мы бы провели анализ ДНК, получили бы возможность найти ее потомков и ответить на важные вопросы. Разве не было бы здорово, назвать ее правильным именем?" – мечтает британская писательница Патриция Корнуэлл.

Сам Принц Гарри вел, в отличие от принца Уильяма, образ жизни достаточно свободный, дебоширил, выпивал. Да и сама свадьба будет у него не характерная.

"Свадьба Гарри, и это отмечают все специалисты по династической составляющей, это скорее высокопоставленная свадьба, но без политического разворота. Не приглашены политики, ни один. Очень специфический протокол. В частности новобрачные не будут никого приветствовать с балкона Виндзорского дворца", — поясняет президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Сам принц Чарльз во время брака с леди Ди изменял ей, принцесса Диана обвиняла его в этом. А после ее смерти он женился на своей старинной пассии, к тому же разведенной. Так что, можно сказать, претензии к наследникам британского престола во второй половине XX века очень смягчились. А принц Гарри престол вряд ли унаследует, так что спокойно может жениться на католичке и разведенке. Но есть ли опасность — не получат ли будущие дети принца Гарри гены того самого преступного родственника?

"Это может передаваться, — считает психотерапевт, глава центра психического здоровья РАМН Сергей Ениполопов. — Но в данном случае это не передастся, так как этот предок жил в XIX веке".

И последнее: наверное, можно было бы провести эксгумацию и самого маньяка Холмса. Только не выйдет: перед казнью он попросил, чтобы его тело закатали в бетон, с тем чтобы никто не смог его откопать и расчленить, как он делал со своими жертвами. Просьбу удовлетворили.

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