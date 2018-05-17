СКР прекратил уголовное преследование математика Богатова

Следователи столичного главка СКР прекратили уголовное преследование в отношении математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Богатова Алексей Тепцов.

Он сослался на следователя, который вел дело его доверителя. По словам Тепцова, "прекращение уголовного преследования состоялось по реабилитирующему основанию, и одно из них — отсутствие состава преступления в его действиях".

29 марта 2017 года в Интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы.

По мнению Следственного комитета России это сделал Богатов – с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в Глобальной сети, используя сервера, находящиеся на территории иностранных государств.

После этого против математика было возбуждено уголовное дело, и он три месяца отсидел в СИЗО и пять месяцев провел под домашним арестом. В январе 2018 года эксперты из МВД подвели итог компьютерно-технической экспертизе изъятых у Богатова ноутбуков и флеш-карт, которая длилась восемь месяцев – не виновен в предъявленных обвинениях.