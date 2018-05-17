Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с командой. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. Действие предыдущего контракта с испанским специалистом было рассчитано до лета 2019 года​​​. Под его руководством "МанСити" стал чемпионом Англии.

"Я счастлив, это удовольствие иметь возможность работать здесь, — заявил Гвардиола. Которого цитирует РИА Новости. — Каждый день я получаю удовольствие от работы с нашими игроками, и мы постараемся в ближайшие годы сделать все, что в наших силах".