В Нижнем Новгороде спущен на воду новый катер "Георгий Зима"

Нести службу судно будет на Балтийском флоте. Этот корабль стал первым в линейке гидрографических катеров нового поколения. Всего их будет шесть. Они предназначены для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационных путей на сверхбольших глубинах.

Кроме того, катер будет использоваться при спасательных и поисковых операциях, отмечает телеканал "Россия 24", а также для лоцманской проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.