18 мая 201800:03
В Нижнем Новгороде спущен на воду новый катер "Георгий Зима"
Нести службу судно будет на Балтийском флоте. Этот корабль стал первым в линейке гидрографических катеров нового поколения. Всего их будет шесть. Они предназначены для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационных путей на сверхбольших глубинах.
Кроме того, катер будет использоваться при спасательных и поисковых операциях, отмечает телеканал "Россия 24", а также для лоцманской проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.
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