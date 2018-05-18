ЧМ по хоккею: Канада вернула должок России за финал в Квебеке-2008

Сборная России потерпела поражение от канадцев в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею. Счет 4:5, победную шайбу соперники забросили в овертайме, повторив сюжет финала ЧМ в Квебеке в 2008 году. К сожалению, с обратным результатом.

Сборная России по хоккею с золотыми медалями Олимпиады, но без каких-либо медалей мирового чемпионата. В Данию россияне привезли молодой состав и смогли дойти только до 1/4 финала, уступив Канаде.

К первому матчу плей-офф на чемпионате мира в Дании обе сборные подошли с почти идентичным результатом: 5 побед из 7 матчей в группе и по 2 поражения. Фаворита в матче, по сути, не было.

Он появился по ходу игры. Родоначальники хоккея уверенно повели 2-0, но в дальнейшем российская сборная несколько раз в течение поединка показала характер и сравняла счёт.

Наиболее ярким для зрителей получился, конечно, заключительный период. Настоящие качели в ту и другую сторону. Канада убегает, Россия догоняет.

В итоге, благодаря голам Анисимова и Андронова, коллектив Ильи Воробьева перевёл игру в овертайм. Матч по своему сценарию мог напомнить победный финал в Квебек в 2008 году. Но удаление случилось у нас. Что символично, удалился Капризов.

В финале Олимпиады Кирилл реализовал большинство. Здесь же этим шансов воспользовалась Канада. 5-4, канадская команда обыгрывает сборную России и выходит в полуфинал мирового чемпионата.