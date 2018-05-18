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Конфликт в Сирии 2 часа назад
Докладчики ОЗХО продемонстрировали полное бессилие, пытаясь обвинить Сирию в химатаках
Вашингтон намерен превратить Организацию по запрещению химоружия в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию. Это заявление Минобороны России. Опубликованный отчет ОЗХО о том, что в провинции Идлиб, якобы, были химатаки — в ведомстве вызвал недоумение.
Доклад на 34 страницы. Написано много слов, вот только в них эксперты ОЗХО, кажется, уверены не очень. В тексте постоянно встречается слово likely – то есть "вероятно". Вероятно, в качестве отравляющего вещества был использован хлор, вероятно – промышленного происхождения. Вероятно, из этих цилиндров. Такие используют в промышленности для хранения газообразных веществ. Однако, откуда они и как оказались там, где, якобы, произошла атака – в отчете ни слова. Да и сами цилиндры в докладе называют по-разному. Утверждают – их, вероятно, сбросили с вертолета – кто-то слышал гул мотора. А что касается проб грунта, то их экспертам прислали некие анонимы.
В тексте же самого отчета выясняется, что: эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химатаки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок; все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsАpp и переданные анонимными активистами "пробы грунта" с места "химатаки".
Расхождения в целом объяснимы – нелегко искать доказательства событию, которого не было. Ведь всю информацию о, якобы, химатаке эксперты ОЗХО – получили снова от организации "Белые каски". Которая давно известна талантом к режиссуре насквозь лживых видео. И вот ролик, якобы, из Идлиба. Что происходит там на самом деле – судить сложно, ведь в городе Дума, например, местных жителей на камеру заставляли играть роли пострадавших. Работа лгунов из "Белых касок" была настолько грубой, что Госдеп в итоге приостановил финансирование этой организации.
Минобороны России уже неоднократно отмечало "удивительные совпадения" обвинений в якобы применении химоружия в Сирии именно в подконтрольных террористам районах и там, где всякий раз оказываются с видеокамерами мошенники из "Белых касок". В ходе недавнего расследования постановочной "химатаки" в сирийской Думе, прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО не просто посетили больницу, куда якобы свозились пострадавшие, но и лично встретились с участниками тех съемок очередного наглого вранья "белокасочников".
Одним словом – доказательств причастности Дамаска к, якобы, химатакам у экспертов ОЗХО нет. А саму организацию США пытаются превратить в подконтрольный для манипуляций инструмент политического давления на Сирию.
В Минобороны подчеркнули, что США пытаются заставить ОЗХО озвучить хоть какие-то обвинения в адрес властей Сирии, чтобы оправдать ракетные удары.
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