В Москве представили документальный фильм "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"

По словам авторов, их работа — не столько о сыре, сколько о судьбах людей. Через историю одного продукта они старались показать историю России. Съемки проходили в поселке Лотошино Московской области, там в конце 18-го века была открыта первая в России сыроварня, а в наши дни возрождают забытые традиции и рецепты. Побывала съемочная группа и в швейцарских Альпах, чтобы пообщаться с потомками сыроваров, которые налаживали производство в России, отмечает телеканал "Россия 24".