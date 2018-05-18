Из-за грозы жители Липецка остались без света

В двух микрорайонах Липецка из-за вызванных грозой и сильным ветром замыканий на электросетях, произошло отключения электроэнергии в жилых домах, где проживают около 6 тысяч человек. Подача электроэнергии возобновится после устранения повреждений.

Отключения электроэнергии были зафиксированы накануне вечером. На места замыканий оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригад, передает ТАСС.