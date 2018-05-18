Илья Воробьев: команду на чемпионат мира собирали по крупицам

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев рассказал, что тренерский штаб команды перед началом чемпионата мира по хоккею столкнулся со сложностью выбора игроков. Российская команда впервые с 2013 года не смогла завоевать медали турнира.

"Выбора было не так много, собирали ребят по крупицам, много травмированных. Имен называть не буду, но игроков было в обрез, — сказал Воробьев, — которого цитирует ТАСС. — Радулову я звонил, потом были от него пропущенные, но у меня были игры олимпийской сборной, а потом пришло известие, что его в команде не будет".

"Проиграли чехам, шведам и канадцам из-за очень высокого уровня турнира. Мы все честно бились, наверное, все видели, что это была команда — это главный позитив. Сегодня играли на равных, как и со всеми, отыгрывались", — добавил он.