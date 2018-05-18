Страсти по силикону: в Сети разгорелся скандал из-за искусственных проституток
"Я ненавижу публичные разборки", — написала у себя в Фейсбуке Нина Абросимова. Автор и корреспондент популярного в определённых кругах интернет-самиздата "Батенька, да вы трансформер". Но, по сути, публичную разборку и спровоцировала.
А всё вот из-за другого текста. Появился он на сайте онлайн-издания, "Зе Вилладж". Анонимный. Точнее, был таковым. Можно сказать, подробный репортаж – из, так называемого, первого в России легального борделя. Того, что с ростовыми куклами.
Обещают — максимально реалистичный опыт за умеренную плату. Плюс — никакого риска чем-то заразиться. Короче говоря, заманчивая реклама. Первым опробовал и рассказал о впечатлениях блогер Леонид Сквирский. Судя по отчёту для "Ленты.ру", остался доволен.
"Вилладж", видимо, решили быть в тренде. Отправили своего сотрудника. А вот ему — радикально не понравилось. До такой степени, что признался: в какой-то момент отвлёкся от, собственно, куклы. И сосредоточился на фотографиях своей бывшей возлюбленной, которые хранил у себя в смартфоне. Имени — не назвал. Однако, самой-то бывшей, в свою очередь, радикально не понравилось упоминание в таком контексте.
Оказалось, что это и есть эта самая Нина Абросимова. Решила отомстить. Да так, что теперь в комментариях — целая дискуссия о журналистской этике.
Из всех предложенных вариантов, а их было пять, корреспондент Ленты.ру выбрал Лолиту. Как сообщает производитель, "независима, развратна". Параметры 115-51-80. Волоокая блондинка в костюме Санта-Клауса.
А вот журналисту "Вилладж" повезло меньше. Лолита оказалась на выезде. И ему пришлось довольствоваться Алисой: "Легка на подъем, свободолюбива. Любит часто менять обстановку и экспериментировать".
Впрочем, на этом различия в материалах можно считать завершенными. Оба автора произвели необходимый набор физических действий. Оба поспешили сообщить, что не получили удовольствия. После чего в письменном виде доложили аудитории об итогах.
Право первой ночи, проведенной в компании силиконовой подруги, гарантировало Ленте читательский ажиотаж. Материал, в заголовке которого существительное "промежность" соседствует с категоричным глаголом "лизнуть", набрал уже 700 000 просмотров. Что, как минимум, в два раза больше, чем любая другая статья за аналогичный период.
Вот и коллеги из "Вилладж", видимо, так подумали, принимая решение все-таки опубликовать материал на ту же тему. Не исключено, конечно, что идея силиконового тест-драйва в конкурирующей редакции родилась сама по себе, вне зависимости от успеха коллег. Но усомниться в этом заставляет сам автор.
Вот в сообщении — черным по белому: "Это было задание Симаковой (главный редактор издания). Она хотела собрать траффик".
Правда, в "Вилладж" все-таки планировали отличиться. И ввели в текст экс-подругу автора. Без имен – зато с подробностями. Весьма пикантного толка: как, где, когда – в деталях. "Текст написан с полным пониманием того, что голую меня сейчас покажут тысячам людей. Это унизительно", — написала Нина Абросимова. И обнажила суть, сообщив имя журналиста тонкой душевной организации.
Кирилл Руков. Который уединиться с бездушной куклой по заданию редакции смог. А вот признаться в этом открыто – почему-то нет.
Кирилл Руков от любых комментариев отказывается. Пишет только, что о порно-мести и не думал. Мол, "бывшая" — просто стилистический прием, чтобы раскрыть тему. И хотя он не сработал, сеанс внезапного разоблачения ему оказался на руку. Стоило разгореться скандалу, как текст "Вилладж" начал стремительно набирать популярность: такими темпами по числу просмотров, глядишь, и Ленту обгонит.
Тем самым, в очередной раз доказывая: как бы далеко не шагал прогресс, бремя кукольных страстей — куда легче, чем бремя страстей человеческих.
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