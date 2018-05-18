В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения Мамиев

Общественная организация "Союз добровольцев Донбасса" сообщила о гибели в Донецкой народной республике командира одного из батальонов ополчения Олега Мамиева, известного по позывному "Мамай".

В 2014 году Олег Мамиев приехал в Донбасс из Осетии. Позже он стал командиром легендарного батальона "Пятнашка", был награжден высшими наградами ДНР. Мамиев был членом Совета командиров и членом правления "Союза добровольцев Донбасса". "Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", — цитирует текст сообщения РИА Новости.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек.