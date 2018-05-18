Французы объявили заявку на чемпионат мира-2018

Сборная Франции по футболу назвал состав, который выступит на чемпионате мира в России. Напомним турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам включил в список 23 игрока. Еще 11 человек вошли в список запасных.

Отметим, что в состав не попал Димтри Пайет, Кингсли Коман и Антони Марсьяль. Полностью состав французской сборной, в который вошли три вратаря, восемь защитников и семь нападающих выглядит следующим образом:

вратари — Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Альфонс Ареола ("ПСЖ");

защитники — Самуэль Юмтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"); Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Преснел Кимпембе ("ПСЖ"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Адиль Рами ("Марсель"), Бенжамен Павар ("Штутгарт");

полузащитники — Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Н'Голо Канте ("Челси"), Корентин Толиссо ("Бавария"), Стивен Н'Зонзи ("Севилья");

нападающие — Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Усман Дембеле ("Барселона"), Тома Лемар ("Монако"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флорьян Товен ("Марсель"), Набиль Фекир ("Лион");

запасные — Бенуа Костиль ("Бордо"), Матьё Дебюши ("Сент-Этьен"), Лука Динь ("Барселона"), Курт Зума ("Сток Сити"), Мамаду Сако ("Кристал Пэлас"), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья"), Александр Ляказетт ("Арсенал").