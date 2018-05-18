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18 мая 201804:52

У экс-премьера Малайзии изъято пять грузовиков ценностей

EPA

Из квартир, принадлежащих бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Резаку, полиция страны изъяла более 280 коробок с наличными деньгами, драгоценностями, дорогостоящими часами, а также коллекцию из несколько десятков эксклюзивных дамских сумок Hermes.

Принадлежащие экс-премьеру ценности были найдены в трех роскошных апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура. Для того, чтобы вывезти изъятое, полиции пришлось задействовать пять грузовиков, передает ТАСС. О сумме изъятой наличности и стоимости дорогостоящих предметов роскоши и драгоценностей пока не сообщается.

Ранее местные СМИ отмечали, что супруга Наджиба Резака часто появлялась на публике с сумками Hermes, стоимость которых составляла от 12 тысяч до 300 тысяч долларов. По данным минюста США, на территории Соединенных Штатов она приобрела за 23 миллиона уникальный розовый бриллиант.

Победивший на недавних парламентских выборах новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пообещал расследовать хищения в созданном Наджибом Резаком государственном инвестиционном фонде.

Впервые информация о нецелевом использовании средств в размере 4,5 миллиарда долларов появилась в 2015 году, когда на счетах Резака было обнаружено почти 700 миллионов долларов. Как выяснилось, они были переведены со счетов инвесфонда. Позже разбирательства по этому делу прекращены, а его материалы засекречены.

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У экс-премьера Малайзии изъято пять грузовиков ценностей

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