Во Владимирской области открылся новый завод

В посёлке Великодворский под Владимиром заработает первое в регионе предприятие по добыче и обогащению кварцевых песков. Комбинат построен на деньги иностранных инвесторов. Объём вложений составил более двух миллиардов рублей.

Сейчас на заводе трудятся 60 человек, отмечает телеканал "Россия 24". Предполагается, что с выходом на проектную мощность, число рабочих мест увеличат. Власти полагают, что запуск нового предприятия позволит снизить стоимость продукции, которую выпускают стекольные предприятия области. В частности — знаменитый завод в Гусь-Хрустальном.