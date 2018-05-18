Президент Сербии подтвердил стремление сохранить дружбу с Россией

Сербия никогда не введет санкции против России, потому что очень дорожит дружбой с Москвой. Об этом заявил президент Александр Вучич в интервью немецкому изданию "Райнише Пост". Сербский лидер заверил, что Белград не намерен присоединяться к ограничительным мерам Евросоюза в отношении Москвы.

Кроме того, Вучич напомнил, что Сербия предпочитает сохранять нейтралитет и не собирается вступать в НАТО. На прошлой неделе Александра Вучича принимал в Кремле Владимир Путин, напоминает телеканал "Россия 24". Президенты отметили, что в этом году дипломатическим отношениям между двумя странами исполняется 180 лет. И что товарооборот между Москвой и Белградом за прошедший год значительно вырос.