На международных соревнованиях в Сербии российская команда военных водителей стала второй

Состязания включали проверку международных правил дорожного движения, маневрирование в ограниченном пространстве, где нашим водителям пришлось нелегко из-за малознакомых габаритов иностранных автомобилей, предоставленных организаторами.

Зато третий этап — гонка по бездорожью, позволила участникам из России наверстать упущенное — здесь они показали самый лучший результат. Наши водители впервые участвуют в этих соревнованиях. За ходом турнира наблюдало командование вооруженных сил Сербии, военные атташе Германии, Австрии, Венгрии и других стран Европы, сообщает телеканал "Россия 24".