Мария Шарапова: моя цель - добиться права быть сеяной на турнирах

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что данный момент является ее целью и задачей. По словам спортсменки, она хочет вернуться в число сеяных на турнирах Женской теннисной ассоциации. Сейчас Шарапова располагается на 40-й строчке мирового рейтинга.

На этой неделе Шарапова выступает на турнире в Риме. 17 мая россиянка смогла обыграть Дарью Гаврилову из Австралии и выйти в четвертьфинал соревнований. В случае победы на турнире Шарапова с большой долей вероятности может попасть в число сеяных на Роллан Гаррос.

"Очевидно, что моя цель в том, чтобы добиться права быть сеяной на турнирах. – сказала Шарапова, которую цитирует РИА Новости. — Но я не думаю, что это позволяет выигрывать матчи. Надо всегда быть готовой как к трудным первым раундам, так и к тяжелым последующим матчам".