Кубок Стэнли. Василевский помог "Тампе" сравнять счет в серии с "Кэпиталз"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются финальные серии конференций. На Востоке клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" сумел сравнять счет в серии с "Вашингтон Кэпиталз". Четвертый матч завершился гостевой победой молний со счетом 4:2.

В составе "Тампы" шайбы забросили Брэйден Пойнт (6-я минута), Стивен Стэмкос (9-я), Алекс Киллорн (52-я) и Энтони Сирелли (60-я). У проигравших отличились российские легионеры Дмитрий Орлов (5-я) и Евгений Кузнецов (26-я), которому ассистировал Александр Овечкин.

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры. Двумя днями ранее он также стал героем, сделав столько же сэйвов. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Второй звездой признали Пойнта, третьей — Кузнецова.

Счет в серии стал ничейным – 2:2. Примечательно, что обе команды выиграли по две выездные встречи.