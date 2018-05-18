Американские правозащитники раскритиковали назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ

Кандидатуру ставленницы Дональда Трампа накануне утвердил американский Сенат. Хаспел долгие годы обвиняли в причастности к организации пыток подозреваемых в терроризме. Сообщалось, что после терактов 11 сентября она руководила тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде.

Правозащитники заявили: выбор нового главы Центрального разведуправления означает, что власти США лояльно относятся к негуманным методам содержания заключенных. В Союзе защиты гражданских свобод заявили, что Хаспел должна понести ответственность за свои действия, отмечает телеканал "Россия 24".