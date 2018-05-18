Джанлуиджи Буффон может перейти в "ПСЖ"

Вратарь итальянского футбольного клуба Джанлуиджи Буффон может продолжит карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Ранее 40-летний итальянский голкипер сообщил, что покинет туринскую команду в конце сезона. Кроме того, сообщалось, что у вратаря уже есть несколько предложений.

Сейчас переговоры между Буффоном и парижским клубом находятся в продвинутой стадии, отмечает Чемпионат.com. За "Ювентус" он играл 17 лет, выиграв за это время девять чемпионатов и четыре Кубка Италии.