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18 мая 201807:45

Владислав Третьяк: за команду не стыдно, Воробьев показал себя достойным тренером

Трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира, который проходит в Дании. Россияне выбыли на стадии четвертьфинала, уступив в овертайме канадцам со счетом 4:5.

"Я считаю, что команда сделала все, что могла, – сказал Третьяк, которого цитирует ТАСС. — За команду нам не стыдно, потому что она билась до конца с первой до последней минуты. Продолжит ли Воробьев работу? Это решает ФХР. Мне кажется, он показал себя на этом турнире достойным тренером". 

Напомним, что Воробьев руководил командой на чемпионате мира в статусе исполняющего обязанности главного тренера сборной. В апреле он сменил на этом посту Олега Знарка. Решение о заключении с Воробьевом нового соглашения и утверждении его в качестве главного тренера будет принято позже на исполкоме ФХР.

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