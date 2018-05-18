ЦеЕвропа: в Москве пройдет митинг в поддержку Вышинского

Москва поддержит журналистов "РИА Новости Украина". Согласованная акция пройдет перед украинским посольством с 14 до 16 часов, передает телеканал "Россия 24".

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала прийти на пикет всех, кто возмущен незаконными действиями Киева, с распечатанными хэштегами #ЦеЕвропа и #TruthNotTreason.

Пожалуйста, приходите завтра в 14 к украинскому посольству. https://t.co/T8XbA0QLlE — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 17 мая 2018 г.

Как сообщалось, на днях сотрудники СБУ ворвались в офис киевского бюро РИА Новости, устроили там многочасовые обыски, задержали и арестовали журналистов. Обыски прошли и дома у корреспондента Людмилы Лысенко и главы бюро Андрея Бородина. Их обоих вызвали на допрос в СБУ. Руководителя портала – Кирилла Вышинского задержали. Обвинили в госизмене и поддержке Донбасса.

Накануне суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Российский МИД назвал такие действия произволом. А глава международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что Киев должен прекратить преследование журналистов.

В связи с произошедшим, пресс-служба МИА "Россия сегодня" обратилась к журналистам: "За эти трое суток у наблюдающих за происходящим возникло много вопросов по задержанию руководителя портала "РИА Новости Украина" украинскими властями.

Например, почему Кирилл, будучи журналистом, находится в СИЗО, где помещаются люди, которых считают боевиками с Донбасса? Почему Вышинский арестован СБУ в день запуска Крымского моста? В связи с чем деятельность журналиста информагентства, которая заключает в себе объективное освещение событий в стране, украинские власти сочли госизменой?

Мы, несомненно, будем до последнего биться за освобождение Кирилла и призываем вас не оставаться равнодушными и поддержать нашего с вами коллегу, придя на молчаливый митинг у Посольства Украины 18 мая в 14:00".