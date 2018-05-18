В Якутии охотники 12 часов дрейфовали на крыше унесенного паводком дома

Три охотника во время паводка провели на крыше дрейфующего среди льдин охотничьего домика ровно половину суток. Дом был снесен внезапно начавшимся ледоходом.

Это произошло в Таттинском районе, в 12 километрах от села Чычымах. В зоне подтопления в ночь с 12 на 13 мая оказались три местных охотника. С крыши унесенной льдами по реке охотничьей избушки им помогли выбраться только в 17 часов 30 минут 13 мая.

Еще 500 человек жителей района были вынуждены самостоятельно эвакуироваться на соседнюю возвышенность. В ночь с 12 по 13 мая полсотни жителей села Кюпцы самостоятельно эвакуировались на возвышенность — их эвакуация вообще никак не была организована, передает РИА Новости.

Случаи несвоевременной эвакуации граждан были и в других поселках Усть-Майского и Амгинского районов. Сейчас прокуратура Якутии проверяет, насколько своевременно были проинформированы жители поселков об угрозе паводка из-за ледохода.

Уже установлено, что о чрезвычайной ситуации население вовремя оповещено не было. Эвакуация граждан с подтопляемых территорий тоже началась с опозданием. Прокуратура выявила бездействие местных администраций по информированию населения об угрозе ЧС и эвакуации населения в селах Кюпцы, Эльдикан и Эжанцы.

В результате жители не смогли своевременно покинуть затопляемые районы. Многие из них подвергли угрозе свою жизнь и здоровье, потеряли имущество. По этому факту возбуждено дело по статье "Халатность".

Прокуроры также приняли более 80 актов прокурорского реагирования по фактам отсутствия муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС. На контроле прокуратуры республики сейчас находятся вопросы возмещения ущерба и выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка.