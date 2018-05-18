Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

Государственный оборонный заказ выполнен на 98%, доходы от торговли оружием растут, увеличивается и выручка госкорпорации "Ростех". Причем сразу на 26%, то есть до 1,6 триллиона рублей. Все это рассказал глава компании Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

Кроме того, генеральный директор отметил, что растет производство гражданской продукции. Сейчас ее доля уже превысила 29%, или 548 миллиардов рублей. Президент призвал поднять этот показатель до 50% к 2025 году. Однако в "Ростехе" уверены, что успеют и к 2020 году.

Отдельного упоминания заслужил проект "Кортеж". Госкорпорация тоже принимала участие в его разработке. Владимир Путин похвалил автомобиль. Особенно микроавтобус на его основе, который подойдет большим семьям. Глава государства призвал создать на платформе "Кортеж" седаны и внедорожники. Они должны быть доступны не только богатым россиянам, но и людям со средним доходом. Подобные машины можно будет запустить в массовое производство.