Предложивший взорвать Крымский мост журналист пошутил насчет "Черного дельфина"

Американский журналист Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, заявил, что поговорил с главой МИД Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 15 мая в интернет-газете Washington Examiner появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста".

Журналист считает, что у Украины есть средства, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту так, чтобы, хотя бы временно вывести его из строя. СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста.

Had a great conversation with @MFA_Ukraine minister Pavlo Klimkin just now. He said the Ukrainian people supported my piece and that Ukraine would help me if Russia tries to send me to the Black Dolphin. Some good banter.