Предложивший взорвать Крымский мост журналист пошутил насчет "Черного дельфина"

Американский журналист Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, заявил, что поговорил с главой МИД Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 15 мая в интернет-газете Washington Examiner появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста".

Журналист считает, что у Украины есть средства, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту так, чтобы, хотя бы временно вывести его из строя. СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста.

Had a great conversation with @MFA_Ukraine minister Pavlo Klimkin just now. He said the Ukrainian people supported my piece and that Ukraine would help me if Russia tries to send me to the Black Dolphin. Some good banter. — Tom Rogan (@TomRtweets) 17 мая 2018 г.

"Только что замечательно поговорил с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и Украина поможет мне, если Россия попытается послать меня в колонию особого режима "Черный дельфин". Нормально поболтали и пошутили", — написал журналист в Twitter.

Между тем украинские власти не подтверждали факт телефонного разговора с Роганом.

15 мая президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи за пятнадцать минут.

Крымский мост — самый протяженный в России — 19 километров. Он соединил Краснодарский край с Крымским полуостровом.

Изначально старт движения автомобилей по мосту был запланирован на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.