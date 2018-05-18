18 мая 201808:44
Вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой матча с "Вашингтоном"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайнтнинг" сумели сравнять счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Вашингтон Кэпиталз". "Молнии" выиграли в Вашингтоне 4:2. Счет в серии до четырех побед 2:2.
Первой звездой матча признан вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский. Российский голкипер отбил 36 из 38 бросков, нанесенных по его воротам.
Одноклубник Василевского нападающий Брэд Пойнт стал второй звездой. На его счету гол и передача. Третьей звездой признан еще один российский хоккеист, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, забросивший одну из двух шайб в ворота Василевского.
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