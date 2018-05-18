Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

Российская дальняя авиация планирует перебросить в Арктику стратегические Ту-160. В этом году несколько этих боевых самолетов совершат перелет на Чукотку, в город Анадырь. Все-таки этот регион имеет ключевое значение для России, поэтому стратеги знакомятся с местными аэродромами, рассказал газете "Красная Звезда" командующий дальней авиацией РФ Сергей Кобылаш.

Военачальник напомнил, что в конце прошлого года на аэродроме Анадырь впервые побывали два дальних бомбардировщика Ту-22М3. Экипажи учились быстро перебазироваться с одного аэродрома на другой. Полет вышел достаточно долгим. По пути машины сделали две промежуточных посадки.

Ту-160 – крупнейший боевой самолет в мире: его вес может достигать 275 тонн. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а воздухе он способен находится до тех пор, пока экипаж не устанет. Основное вооружение Ту-160 – высокоточная крылатые ракеты Х-101 с дальностью пуска свыше 5 тысяч километров.