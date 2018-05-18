Путин и Асад заявили о победе над террористами во всех ключевых точках Сирии

Владимир Путин и Башар Асад на встрече в Сочи обсудили дальнейшие шаги по обеспечению мирного процесса в Сирии. Российский лидер подчеркнул, что после победы над террористами важно заняться экономическим и гуманитарным восстановлением республики. В свою очередь, Башар Асад заявил о намерении направить своих делегатов для формирования Конституционного комитета.

С момента их последней встречи прошло пять месяцев. И ровно полгода, как Путин приветствовал Асада на этом же крыльце своей сочинской резиденции. За это время ситуация в Сирии стал в корне иной — очагов сопротивления террористов все меньше. Путин поздравляет сирийского президента с началом священного для мусульман месяца Рамадан. И с серьезными успехами сирийской армии.

"Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И, конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса", — сказал президент России.

В ответ президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока. "Считаю, что этот успех на выборах является доказательством правильности вашей политики и внутри страны, и на международной арене, — сказал он. — Российский народ видит, что благодаря вашим действиям позиции вашей страны становятся все крепче на международной арене".

"За последние недели сотни тысяч сирийцев уже смогли вернуться в свои дома. Стабильность улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом. Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнерами будем и дальше твердо двигаться вперед в деле мирного процесса", — сказал Асад.

Начать полноценный политический диалог удалось в Астане. На днях там завершился уже девятый раунд переговоров. И одно из главных достижений астанинской площадки — создание зон деэскалации. Усадить непримиримых противников, в том числе, тех представителей сирийской оппозиции, что не запятнали себя кровью, за круглый стол, удалось и на Конгрессе сирийского народа в Сочи. И вот теперь сирийские власти снова говорят о готовности провести конституционную реформу.

"Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать", — сказал в ответ Путин.

Асад, в свою очередь, отметил, что его страна рассчитывает начать соответствующую работу с ООН. "Я подтвердил президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию. Это будет сделано, как можно скорее", — сказал он.

Российские военные организуют специальные коридоры, чтобы террористы могли выйти, сложив оружие. На освобожденных территориях местное население восстанавливает разрушенные боевиками заводы и фабрики.

"Наряду с активизацией политического процесса, считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии. А также давно назревших сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов. Рассчитываем на поддержку Организации Объединенных Наций и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса", — сказал Путин.

По словам Асада, на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов. "Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время в различные сферы экономики Сирии", — добавил президент Сирии.

До полного восстановления, конечно, далеко. И главное сейчас — выбить оставшихся террористов. Они, по данным разведки, готовят новые провокации, в том числе, с использованием химического оружия. Причем, некоторые отряды боевиков чувствуют себя вольготно именно в тех районах, которые контролирует коалиция, возглавляемая США.

"Исходим из того, что в связи с значительными победами и успехом сирийской армии по борьбе с терроризмом, с начала более активной части, с начала политического процесса в его более активной фазе, иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", — сказал Путин. По итогам встречи лидеры скажут — они договорились о многом. А Асад снова поблагодарит Путина. Причем, на русском.

Понятно, что многое и на этих переговорах осталось за кадром. Но было отчетливо видно: и Путин, и Асад, заинтересованы в скорейшем мирном разрешении сирийского кризиса.