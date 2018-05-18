"Рома" оценила Алиссона в 100 миллионов евро

Попытка мадридского "Реала" приобрести вратаря "Ромы" Алиссона Беккера оказалась неудачной. Римляне отказались продавать голкипера сборной Бразилии менее, чем за 100 миллионов евро. "Реал" в свою очередь оказался не готов заплатить такую сумму.

"Реал" пытается приобрести нового вратаря. Но попытки купить Кепу Аррибасалагу ("Атлетик"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Тибо Куртуа ("Челси") завершились провалами. Теперь "королевский клуб" получил фактический отказ от "Ромы", не желающей расставаться с Алиссоном.

25-летний Алиссон прекрасно проявил себя в матчах за "Рому"в Серии А и Лиге чемпионов. Алиссон является основным вратарем сборной Бразилии и наверняка сыграет на чемпионате мира в России.