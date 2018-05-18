"Пусть обзывают, как хотят": Трамп диктует ЕС условия

В преддверии визита Ангелы Меркель в Сочи президент США лично давил на канцлера, чтобы Германия отказалась от "Северного потока-2". Об этом сообщает авторитетная газета Wall Street Journal. Кроме того, Трамп продолжает выбивать заказы для американского военно-промышленного комплекса. Этой теме глава Белого дома посвятил свою встречу с генсеком НАТО.

Дональд Трамп лично давил на Ангелу Меркель, чтобы Германия отказалась от совместного с Россией проекта "Северный поток-2". Как сообщают источники газеты WSJ, американский президент настаивал на отказе от строительства газопровода во время личной встречи с канцлером в апреле. Тогда на пресс-конференции лидеры не проронили ни слова о "Северном потоке", но, как сообщается, Меркель отказала Трампу, предложив "более тесное сотрудничество с США в газовой сфере".

Что это значит, стало ясно после саммита ЕС: Брюссель готов увеличить импорт американского сжиженного газа, но только если Вашингтон отменит для ЕС повышение пошлин на сталь и алюминий. Однако для Трампа это, кажется, плохая сделка.

"Европейский Союз ужасно относился к Соединенным Штатам в плане торговли, отношение к нашим рабочим было не лучше. У них установлены торговые барьеры. Нам очень сложно продавать машины на территории ЕС. Но Европейский Союз, в данном случае - Германия, наводнил Штаты своими Merсedes и BMW без всяких барьеров. Поэтому пусть обзывают меня, как хотят, я бы на их месте тоже обзывался, но так продолжаться больше не будет", — заявил Трамп.

Не стесняясь, Трамп выбивает заказы и для американского военно-промышленного комплекса. Причем аппетиты растут на глазах. На встрече с генсеком НАТО он напомнил, что 20 стран-членов все еще не тратят на оборону 2% от ВВП, добавив, что хорошо бы отдавать все 4%. А это значит — новые заказы на оружие, в основном, американское.