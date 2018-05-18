С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

Перед вылетом из Внукова пассажир ночного махачкалинского рейса пригрозил взорвать самолет, передает "Интерфакс".

Как сообщили в экстренных службах, после посадки в самолет один из пассажиров, возвращавшийся домой в Махачкалу, вел себя неадекватно и агрессивно, а позже заявил экипажу, что намерен взорвать самолет.

На место незамедлительно прибыли взрывотехники и кинологи. Они провели смотр самолета, но взрывчатки не обнаружили. Пассажир снят с рейса и передан полицейским.