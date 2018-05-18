В США умер известный советолог и специалист по России Ричард Пайпс

В американском штате Массачусетс в больнице города Кембридж скончался известный ученый, профессор по русской истории Ричард Пайпс. Ему было 95 лет, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пайпс – уроженец Польши. Однако, после оккупации страны нацистами в 1939 году был вынужден бежать в США. С середины прошлого века он работал в Гарвардском университете, где руководил центром изучения России. Ричард Пайпс вообще считался одним из главных знатоков российской истории в Штатах. На его счету 23 книги. Многие из них посвящены именно нашей стране.

Кроме того, Пайпс был советником президента Рональда Рейгана. А во время холодной войны выступал за ужесточение политики в отношении Советского Союза.