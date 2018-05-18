Гвардиола отпустит своего помощника Артету в "Арсенал"

Микель Артета, помощник главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, может продолжить работу в лондонском "Арсенала". Гвардиола не станет чинить препятствий своему ассистенту, если тот захочет вернуться в свой бывший клуб.

Отыгравший в "Арсенале" пять лет Артета может стать новым главным тренером "канониров", либо войти в штаб нового наставника. Сам 36-летний баск готов вернуться в Лондон. Гвардиола, считает Артету соавтором своего успеха "Манчестер Сити". Однако он не станет возражать против ухода своего помощника.

Французский специалист Арсен Венгер, тренировавший "Арсенал" с 1995 года, покидает свой пост. Одним из вероятных преемников француза считается Микель Артета.