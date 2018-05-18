Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

Факт крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье пытались скрыть, рассказали ГТРК "Ставрополье" в Следственном комитете.

Следы падения вертолета и его части засыпали землей при помощи трактора, следователям пришлось выкапывать обгоревшие обломки, которые были еще теплыми.

Ми-2 упал 16 мая в нескольких километра от населенного пункта Мирный. 62-летний пилот получил 70 процентов ожогов тела, он находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным следствия, вертолет принадлежал председателю колхоза имени Ленина станицы Галюгаевская и на момент крушения проводил авиационные сельхозработы.