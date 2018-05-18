Марадона сможет расторгнуть контракт с брестским "Динамо" через год

Стали известны некоторые условия контракта Диего Марадоны с брестским "Динамо". Несколько дней назад знаменитый аргентинец стал председателем правления белорусского клуба.

Контракт Диего Марадоны с "Динамо" рассчитан на три года. Но чемпион мира 1986 года вправе расторгнуть договор через год, если ему не подойдут климатические условия. 57-летний Марадона сможет пригласить в "Динамо" пятерых помощников.

Диего Марадона будет заниматься стратегическими вопросами развития клуба. Кроме того в ведении нового председателя правления будет находиться академия клуба.