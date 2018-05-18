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Эволюция и эволюционные процессы 1 час назад

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18 мая 201810:43 Дарья Загорская

Загадка лаймово-зелёной крови ящериц продолжает дразнить биологов

Зеленокровные сцинки в ходе эволюции получали свою ядовитую зелёную кровь как минимум четыре раза.
Фото Chris Austin, LSU.

В животном мире зелёная кровь, определённо, одна из самых необычных и трудно поддающихся объяснению характеристик. Она является отличительной чертой малочисленной группы ящериц, обитающих в Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Все эти пресмыкающиеся выделены в отдельный род зеленокровных сцинков (Prasinohaema).

Мышцы, кости и языки этих существ имеют лаймово-зелёную окраску из-за высокого содержания в крови биливердина, зелёного желчного пигмента. Это вещество в высоких концентрациях токсично для человека и животных, а при определённых патологических состояниях приводит к желтушному окрашиванию кожи и слизистых оболочек, называемому желтухой. Так вот у зеленокровных сцинков содержание в крови биливердина превышает смертельную для человека дозу в 40 раз.

Неудивительно, что биологи и медики очень бы хотели узнать, какие же молекулярные механизмы лежат в основе такой мощной сопротивляемости организма токсину.

Команда исследователей во главе с Захари Родригесом (Zachary Rodriguez) и Кристофером Остином (Christopher Austin) из Луизианского университета отправилась добывать генетический материал удивительных существ. Результатом их усилий стала эволюционная история редкого признака с совершенно неожиданными поворотами сюжета. Оказалось, что ящерицы в ходе своего развития заполучали зелёную кровь не однажды, а несколько раз.

В ходе экспедиции биологи встретили представителей 51 вида сцинков, включая шесть известных ранее зеленокровных. Среди них также оказалось четыре новых вида, два из которых уже признаны зеленокровными, а оставшиеся ждут своего скорого определения.

 

Анализ 27 образцов ДНК представителей рода Prasinohaema и 97 образцов близких к ним краснокровных видов показал, что красная кровь в любом случае являлась наиболее вероятным наследственным признаком. И тем не менее зелёная кровь появлялась в ходе эволюционной истории как минимум четырежды, причём каждый раз в отдельной линии животных.

В пресс-релизе университета учёные высказывают предположение, что данный признак имеет некую адаптивную ценность. В природе есть и другие примеры повышения уровня желчных пигментов, правда, куда более умеренные. Так, например, у некоторых насекомых, рыб и земноводных биливердин может действовать как антиоксидант.

"Зеленокровные сцинки Новой Гвинеи интересны мне, как паразитологу, — добавляет соавтор исследования Сьюзан Перкинс (Susan Perkins) из Института сравнительной геномики Саклера, — поскольку известно, что такой продукт печени как билирубин, родственное биливердину соединение, является токсичным для малярийных паразитов человека. На сегодняшний день мы исследуем потенциальные аналогичные эффекты зелёного желчного пигмента".

И всё же на сегодняшний день функции биливердина зеленокровных ящериц всё ещё остаются неопределёнными и требуют дальнейшего изучения. Более подробно с текущими результатами исследования и выводами авторов можно познакомиться, прочитав опубликованную ими в издании Science Advances статью.

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