В воздух поднялся новейший серийный вертолет

Первый серийный вертолет Ми-171 в модификации А2 совершил демонстрационный полет на аэродроме в Улан-Удэ.

Стоит отметить, что разработка новой машины началась несколько лет назад. За основу взяли, конечно, Ми-8. Однако в его конструкцию внесли около 80 изменений, целью которых было сделать вертолет лучше предшественников, но одновременно с этим еще и дешевле.

На модификации А2 стоят двигатели ВК-2500ПС-3. Это гражданская версия силовой установки ударного вертолета Ми-28. Плюс машину оснастили новым цифровым пилотажным оборудованием. Оно позволило сократить экипаж с трех человек до двух. А современные системы контроля и диагностики узлов вертолета сделали его надежнее и дешевле в обслуживании.

Также в список изменений попал несущий винт. Теперь его лопасти имеют немного другую аэродинамическую форму и полностью сделаны из композитных материалов. Только это позволило повысить тягу на 700 килограммов.

Судя по данным производителя, ключевые характеристикам А2 выше, чем у базового Ми-17. Крейсерская скорость выросла с 230 до 260 километров в час. Максимальная дальность на одних только внутренних баках увеличилась с 610 до 800 километров.

Как заявляют на Улан-удэнском авиазаводе, Ми-171А2 – должен стать лучшим вертолетом в мире.