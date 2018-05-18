Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 мая 201811:45

В воздух поднялся новейший серийный вертолет

Первый серийный вертолет Ми-171 в модификации А2 совершил демонстрационный полет на аэродроме в Улан-Удэ.

Стоит отметить, что разработка новой машины началась несколько лет назад. За основу взяли, конечно, Ми-8. Однако в его конструкцию внесли около 80 изменений, целью которых было сделать вертолет лучше предшественников, но одновременно с этим еще и дешевле.

На модификации А2 стоят двигатели ВК-2500ПС-3. Это гражданская версия силовой установки ударного вертолета Ми-28. Плюс машину оснастили новым цифровым пилотажным оборудованием. Оно позволило сократить экипаж с трех человек до двух. А современные системы контроля и диагностики узлов вертолета сделали его надежнее и дешевле в обслуживании.

Также в список изменений попал несущий винт. Теперь его лопасти имеют немного другую аэродинамическую форму и полностью сделаны из композитных материалов. Только это позволило повысить тягу на 700 килограммов.

Судя по данным производителя, ключевые характеристикам А2 выше, чем у базового Ми-17. Крейсерская скорость выросла с 230 до 260 километров в час. Максимальная дальность на одних только внутренних баках увеличилась с 610 до 800 километров.

Как заявляют на Улан-удэнском авиазаводе, Ми-171А2 – должен стать лучшим вертолетом в мире.

Сейчас

11:06

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

09:55

С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

08:55

В Москве пройдет митинг в поддержку Кирилла Вышинского

04:52

У экс-премьера Малайзии изъято пять грузовиков ценностей

02:51

В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения Мамиев

23:39

Сенат США утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ

21:36

Асад приехал к Путину в Сочи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

21 минута назад
"Пусть обзывают, как хотят": Трамп диктует ЕС условия

"Пусть обзывают, как хотят": Трамп диктует ЕС условия

1 час назад
Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

1 час назад
Предложивший взорвать Крымский мост журналист пошутил насчет "Черного дельфина"

Предложивший взорвать Крымский мост журналист пошутил насчет "Черного дельфина"

2 часа назад
Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

1 час назад
С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

1 час назад
#ЦеЕвропа: в Москве пройдет митинг в поддержку Вышинского

#ЦеЕвропа: в Москве пройдет митинг в поддержку Вышинского

2 часа назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
"Кино" зародилось в Крыму

"Кино" зародилось в Крыму

24 минуты назад
Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

30 минут назад
Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

34 минуты назад
В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

38 минут назад
Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

1 час назад
Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

1 час назад
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

1 час назад
Новостройки в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

Новостройки в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

1 час назад
Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

1 час назад
Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе

Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе

1 час назад
Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

2 часа назад
СМИ: Telegram избегает блокировки благодаря военным технологиям

СМИ: Telegram избегает блокировки благодаря военным технологиям

2 часа назад
Китай предлагает США уступки в торговле

Китай предлагает США уступки в торговле

2 часа назад
США толкают Германию на сближение с Россией

США толкают Германию на сближение с Россией

2 часа назад
Американские правозащитники раскритиковали назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ

Американские правозащитники раскритиковали назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ

4 часа назад
Владимиру Путину представят список кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Владимиру Путину представят список кандидатов на посты вице-премьеров и министров

5 часов назад
В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения Мамиев

В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения Мамиев

8 часов назад
Страсти по силикону: в Сети разгорелся скандал из-за искусственных проституток

Страсти по силикону: в Сети разгорелся скандал из-за искусственных проституток

9 часов назад
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

9 часов назад
Шведы с трудом обыграли команду Латвии и вышли в полуфинал чемпионата мира

Шведы с трудом обыграли команду Латвии и вышли в полуфинал чемпионата мира

10 часов назад
Докладчики ОЗХО продемонстрировали полное бессилие, пытаясь обвинить Сирию в химатаках

Докладчики ОЗХО продемонстрировали полное бессилие, пытаясь обвинить Сирию в химатаках

11 часов назад
ЧМ по хоккею: Канада вернула должок России за финал в Квебеке-2008

ЧМ по хоккею: Канада вернула должок России за финал в Квебеке-2008

11 часов назад
Первые зрители увидели долгожданную экранизацию "Черновика"

Первые зрители увидели долгожданную экранизацию "Черновика"

11 часов назад
Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста

Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста

13 часов назад
Новая глава в "деле Скрипалей": как "Новичок" оказался в Германии еще в 90-е

Новая глава в "деле Скрипалей": как "Новичок" оказался в Германии еще в 90-е

14 часов назад
Бомж и наркоман расправился с тремя пожилыми москвичками

Бомж и наркоман расправился с тремя пожилыми москвичками

14 часов назад
Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

16.05.2018 22:02
Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

15.05.2018 10:00
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05